Lexar выпустит флеш-карты SD Express с высокой скоростью передачи данных

Компания Lexar объявила о разработке флеш-карт SD Express, предназначенных для использования в фото- и видеооборудовании ультравысокого разрешения. Речь идёт, в частности, о камерах формата 8К.

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Изделия Lexar SD Express используют спецификацию PCI Express (PCIe) 4.0 и протокол NVMe Express (NVMe). Заявленная скорость передачи информации в режиме чтения достигает 985 Мбайт/с.

Карты памяти SD Express будут предлагаться в версиях вместимостью до 512 Гбайт. Кроме того, компания Lexar выпустит изделия microSD Express: их ёмкость составит до 256 Гбайт.

В основу новинок ляжет контроллер Silicon Motion SM 2708. Утверждается, что скорость записи информации в реальных условиях составит до 410 Мбайт/с.

Новые карты памяти подойдут для применения в камерах, поддерживающих последовательную съёмку в формате RAW. Кроме того, новинки смогут применяться в оборудовании для панорамной съёмки. Сведений об ориентировочной цене изделий на данный момент, к сожалению, нет.



