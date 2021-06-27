Монитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задач

Монитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задач

Компания MSI анонсировала монитор Modern MD271P, предназначенный для повседневного использования в домашних или офисных условиях. Устройство выполнено на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Здесь и ниже изображения MSI

Разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Панель обладает частотой обновления 75 Гц и временем отклика 5 мс.

Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Можно изменять углы наклона и поворота дисплея, а также регулировать высоту по отношению к поверхности стола. Использовать монитор можно в стандартной альбомной и в портретной ориентации.

Яркость равна 250 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Заявлен 104,6-процентный охват цветового пространства sRGB.

Монитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задач

Монитор оборудован портом USB Type-C, к которому можно при помощи одного кабеля подключить портативный компьютер. Есть также интерфейс HDMI 1.4.

На страже зрения пользователя стоят технологии Anti-Flicker и Less Blue Light, которые предназначены для устранения мерцания и снижения интенсивности синего цвета подсветки.

Модель Modern MD271P выполнена в чёрном цвете. Кроме того, анонсирована модификация Modern MD271PW в белоснежном исполнении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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