Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат двойную камеру и мощную аудиосистему

Китайская компания Xiaomi продолжает публиковать тизеры, раскрывающие характеристики флагманских телевизоров семейства Mi TV 6, которые будут представлены уже на следующей неделе.

Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат двойную камеру и мощную аудиосистему

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Ранее сообщалось, что в серию войдут панели формата 4К (3840 ? 2160 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Устройства получат поддержку технологии AMD FreeSync Premium и интерфейса HDMI 2.1, что обеспечит высокое качество игрового процесса при использовании консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Кроме того, новинки будут оснащены контроллером беспроводной связи Wi-Fi 6, или 802.11ax.

Как теперь сообщается, телевизоры Xiaomi Mi TV 6 станут первыми панелями, оборудованными двойной камерой, которая позволит реализовать новые интерактивные функции. Разрешение основного сенсора — 48 млн пикселей.

Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат двойную камеру и мощную аудиосистему

Кроме того, телевизоры получат высококачественную аудиосистему формата 4.2.2 мощностью 100 Вт. Она позволит формировать пространственную аудиокартину с высоким уровнем детализации.

Помимо панелей Mi TV 6, компания Xiaomi выпустит более дорогие устройства Mi TV 6 Extreme Edition. Для них заявлена поддержка HLG, HDR10+ и Dolby Vision.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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