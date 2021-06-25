NVIDIA выпустит ускоритель вычислений A100 в формате PCIe с 80 Гбайт памяти HBM2e

По данным портала VideoCardz, компания NVIDIA готовит пополнение к семейству мощных ускорителей вычислений A100, предназначенных для сегмента высокопроизводительных вычислительных систем.

NVIDIA выпустит ускоритель вычислений A100 в формате PCIe с 80 Гбайт памяти HBM2e

Здесь и ниже изображения VideoCardz

Ускорители вычислений NVIDIA A100 используют графический чип GA100, являющийся самым большим GPU с архитектурой Ampere. Площадь его кристалла составляет 826 мм2, а сам чип содержит 54 млрд транзисторов. Ускорители NVIDIA A100 доступны в двух вариантах исполнения: в виде модулей SXM4 и в виде стандартной карты расширения с интерфейсом PCIe 4.0. Они обладают приблизительно одинаковым пиковым показателем производительности, но отличаются особенностью межпроцессорных соединений. Использование интерфейса NVLink в PCIe-версии позволяет объединять только два ускорителя A100.

Также в случае SXM4-версии доступны версии с 40 и 80 Гбайт памяти стандарта HBM2e, а в PCIe-версии — на данный момент только 40 Гбайт. Но, как пишет VideoCardz, NVIDIA в ближайшее время выпустит PCIe-версию A100, оснащённую 80 Гбайт памяти HBM2e. Сам производитель официально пока не подтвердил данную информацию. Информация о нём была обнаружена в документах на сайте NVIDIA.

NVIDIA выпустит ускоритель вычислений A100 в формате PCIe с 80 Гбайт памяти HBM2e

Со ссылкой на свои источники портал также сообщает, что релиз новинки состоится на следующей неделе. Помимо этого, указывается, что A100 в форм-факторе PCIe сможет похвастаться пропускной способностью памяти на уровне 2 Тбайт/с. Таким же показателем пропускной способности памяти обладает вариант A100 в SXM-исполнении и с тем же объёмом памяти.

NVIDIA выпустит ускоритель вычислений A100 в формате PCIe с 80 Гбайт памяти HBM2e


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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