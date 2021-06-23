Представлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и S

Microsoft расширила свою программу Designed for Xbox, включив в неё мониторы и дисплеи. Некоторые новые игровые мониторы теперь будут обозначаться отметкой Gaming Features for Xbox, которая будет указывать на то, что они поддерживают все «фишки» консолей Xbox нового поколения: HDMI 2.1, переменную частоту обновления, HDR и, конечно, вывод изображения в разрешении 4К с частотой обновления 120 Гц.

theverge.com

Уже известно, что отметку получили три монитора с поддержкой HDMI 2.1. Среди них оказался представленный ранее в этом году 55-дюймовый дисплей Philips Momentum. Он поддерживает разрешение 4К при частоте обновления 120 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, имеет выделенный режим для подключения Xbox и поддерживает DisplayHDR 1000. Microsoft заявила, что работала совместно с Philips над проверкой совместимости устройства с актуальными Xbox Series X и Series S. Данный монитор поступит в продажу этим летом по цене $1600.

theverge.com

Значок Designed for Xbox также получат 43-дюймовый монитор ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ и монитор Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV диагональю 28 дюймов. Первый предлагает время отклика в 1 мс и поддержку DisplayHDR 1000, тогда как второй предложит лишь поддержку DisplayHDR 400. Оба устройства могут похвастаться разрешением 4К и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, а также частотой обновления 120 Гц. Цена новинок составит $1400 и $950 соответственно. Microsoft заявляет, что это только начало, и в будущем к программе присоединится больше мониторов от разных производителей.



