LG запатентовала телевизор, скручивающийся по горизонтали

Компания LG размышляет над созданием необычной телевизионной панели на основе гибкого дисплея. Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована одним из подразделений Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

LG запатентовала телевизор, скручивающийся по горизонтали

Здесь и ниже изображения LetsGoDigital

Речь идёт о панели, скручивающейся по горизонтали. Как можно видеть на патентных иллюстрациях, устройство будет состоять из базы, на которой установлены раздвигающиеся модули.

LG запатентовала телевизор, скручивающийся по горизонтали

В сложенном состоянии такой телевизор внешне будет напоминать динамик акустической системы с вытянутым по вертикали дисплеем. При просмотре видеоматериалов левый и правый модули раздвинутся по горизонтали, а экран примет привычную форму. Любопытно, что гибкий дисплей охватывает боковые части раздвигающихся модулей: здесь также может выводиться изображение.

LG запатентовала телевизор, скручивающийся по горизонтали

К сожалению, пока нет информации о характеристиках панели. Наблюдатели полагают, что может быть использована матрица на органических светодиодах (OLED) с соотношением сторон 16:9.

Стоит отметить, что LG в прошлом году начала продажи телевизора Signature OLED R. У него 65-дюймовый гибкий экран может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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