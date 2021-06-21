Crucial пояснила майнерам Chia, что гарантия на SSD в течение 3–5 лет их не касается

Компания Crucial опубликовала на своём сайте статью, в которой пояснила гарантийную политику, связанную с использованием SSD для добычи криптовалюты Chia. Причём в этой статье было указано, что Crucial лишит гарантии накопители, которые используются для майнинга. Но позже компания отредактировала материал, прояснив что гарантия всё-таки распространяется на все её накопители, но с дополнительными условиями.

На заявление производителя обратил внимание портал Tom’s Hardware. Формулировка оригинального сообщения компании указывала, что с гарантии будут сняты все накопители, использующиеся в майнинге Chia. При этом речь шла не только о новых SSD, но и тех, что уже были приобретены покупателями. Любопытно, что в самом гарантийном соглашении никаких изменений, касающихся майнинга, сделано не было. Из-за этого журналисты Tom’s Hardware предположили, что производитель опубликовал статью об изменении гарантийной политики раньше времени, окончательно не определившись в условиях. Решив разобраться в ситуации, журналисты обратились в Crucial, где им подтвердили, что никаких гарантийных соглашений компания не меняла, а «любое недопонимание, которое могла вызвать публикация в её официальном блоге, было случайностью».

Производитель успел отредактировать оригинальную статью ещё до обращения Tom’s Hardware, однако журналисты успели сделать скриншоты.

На изображении выше несколько раз указано, что любая активность, связанная с криптомайнингом при использовании SSD компании Crucial, лишит потребителя гарантии на накопитель.

«Использование SSD компании Crucial для майнинга лишает гарантии. Мы не рекомендуем использовать для майнинга даже модели Crucial P5, которые могут похвастаться высоким значением выносливости и способны побудить майнеров задействовать их для плоттинга Chia. На все накопители Crucial в зависимости от модели распространяется 3–5 лет гарантии. Гарантия может быть аннулирована в случае использования SSD для майнинга Chia или любой другой криптовалюты. Гарантийные обязательства компании распространяются только на дефекты, которые могут возникнуть в ходе обычного использования SSD и не включают случаи отказов или сбои, возникшие в результате неправильного использования и небрежного отношения пользователя».

Позже компания отредактировала сообщение. Теперь оно выглядит так:

«На все накопители SSD Crucial распространяется 3–5 лет гарантии в зависимости от модели и объёма накопителя и в соответствии с показателем максимального объёма перезаписываемой информации (TBW), в зависимости от того, что наступит раньше».

Далее в разговоре с Tom’s Hardware компания пояснила, что в оригинальной статье была ошибка.

«Нужно уточнить, что наши стандартные условия гарантии в 3 и 5 лет на накопители не изменились. Наша гарантия определяется двумя факторами: календарным временем (либо 3 года, либо 5 лет) и/или общим количеством перезаписанной на накопитель информации (в зависимости от объёма SSD до 1200 Тбайт), в зависимости от того, что наступит раньше. Эти стандартные гарантийные условия распространяются на все модели SSD компании Crucial. Повторю: это не изменение в гарантийной политике. Но мы считаем, что при использовании наших накопителей в подобных целях(майнинге, — прим. ред.) они быстрее достигнут своего заявленного лимита TBW, а не календарного срока службы. Таким образом, мы хотим разъяснить особенности наших гарантийных условий нашим покупателям перед тем, как они начнут использовать наши накопители для майнинга. Как вы знаете, проблема заключается не в характере рассматриваемой модели использования накопителя, а в огромных объёмах перезаписываемой информации. Наша цель состоит в том, чтобы информировать потребителя о любых проблемах, которые могут возникнуть при использовании приложений, использующих интенсивный процесс перезаписи информации. Любое недопонимание, которое могла вызвать публикация в официальном блоге, было случайностью», — прокомментировал представитель компании Crucial.

Другими словами, производитель не лишит гарантии тех, кто будет использовать её накопители для майнинга Chia. Но пользователь должен принимать во внимание не только заявленный календарный срок гарантии, но также и заявленное значение выносливости SSD, то есть гарантированный объём перезаписанной информации (TWB). Как известно, Chia очень быстро сокращает заявленный показатель выносливости SSD, поэтому компания рекомендует дважды подумать перед тем, как использовать её накопители для майнинга.



