Монитор MSI Modern MD241P для повседневной работы оснащён портом USB Type-C

Компания MSI анонсировала монитор Modern MD241P, а также его модификацию Modern MD241PW: устройства выполнены на матрице IPS с диагональю 23,8 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей (формат Full HD).

Здесь и ниже изображения MSI

Новинки, рассчитанные на повседневную работу, могут похвастаться узкими рамками с трёх сторон — слева, сверху и справа. Подставка допускает перевод из альбомной ориентации в портретную. Версия Modern MD241P выполнена в классическом чёрном цвете, а модель Modern MD241PW — в белом.

Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1. Устройства обладают временем отклика в 5 мс, частотой обновления 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов.

Для подключения источника сигнала предусмотрен интерфейс HDMI 1.4. Кроме того, есть симметричный порт USB Type-C, к которому при помощи единственного кабеля можно подсоединить ноутбук.

На защите глаз пользователя стоят технологии Less Blue Light и Anti-Flicker с сертификацией T-V. В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 1 Вт каждый.



