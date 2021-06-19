Плата ASRock H510 PRO BTC+ с шестью слотами PCIe 3.0 x16 предназначена для майнинга

Компания ASRock анонсировала материнскую плату H510 PRO BTC+, специально спроектированную для построения систем для майнинга криптовалют. В основу новинки положен набор логики Intel H510: допускается установка процессоров Core десятого и одиннадцатого поколений в исполнении LGA1200.

Плата ASRock H510 PRO BTC+ с шестью слотами PCIe 3.0 x16 предназначена для майнинга

Источник изображений: ASRock

Плата имеет размеры 501 x 224 мм. Она оснащена шестью слотами PCIe 3.0 x16 для графических ускорителей. Эти разъёмы имеют защиту, которая исключает интерференцию сигнала акселераторов. Кроме того, предусмотрен майнинговый разъём USB Type PCIe x1 для установки внешних видеокарт.

Плата ASRock H510 PRO BTC+ с шестью слотами PCIe 3.0 x16 предназначена для майнинга

Новинка располагает только одним слотом для модуля оперативной памяти DDR4-3200 (до 32 Гбайт). Накопители могут быть подключены к одному порту SATA 3.0 и коннектору М.2 (возможно применение модулей типоразмера 2260/2280/22110).

Набор интерфейсов включает гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, по два порта USB 2.0 и USB 3.2 Gen1, один HDMI и гнездо для подключения сетевого кабеля.

Плата ASRock H510 PRO BTC+ с шестью слотами PCIe 3.0 x16 предназначена для майнинга

Реализована технология ASRock Full Spike Protection, которая защищает компоненты материнской платы от внезапных скачков напряжения.

Цена модели ASRock H510 PRO BTC+ составляет приблизительно $280.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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