Плата ASRock H510 PRO BTC+ с шестью слотами PCIe 3.0 x16 предназначена для майнинга

Компания ASRock анонсировала материнскую плату H510 PRO BTC+, специально спроектированную для построения систем для майнинга криптовалют. В основу новинки положен набор логики Intel H510: допускается установка процессоров Core десятого и одиннадцатого поколений в исполнении LGA1200.

Источник изображений: ASRock

Плата имеет размеры 501 x 224 мм. Она оснащена шестью слотами PCIe 3.0 x16 для графических ускорителей. Эти разъёмы имеют защиту, которая исключает интерференцию сигнала акселераторов. Кроме того, предусмотрен майнинговый разъём USB Type PCIe x1 для установки внешних видеокарт.

Новинка располагает только одним слотом для модуля оперативной памяти DDR4-3200 (до 32 Гбайт). Накопители могут быть подключены к одному порту SATA 3.0 и коннектору М.2 (возможно применение модулей типоразмера 2260/2280/22110).

Набор интерфейсов включает гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, по два порта USB 2.0 и USB 3.2 Gen1, один HDMI и гнездо для подключения сетевого кабеля.

Реализована технология ASRock Full Spike Protection, которая защищает компоненты материнской платы от внезапных скачков напряжения.

Цена модели ASRock H510 PRO BTC+ составляет приблизительно $280.



