Акции NVIDIA выросли за июнь на 17 % — инвесторы поверили в одобрение покупки Arm

В минувшую пятницу акции NVIDIA росли в цене третью сессию подряд, причём был установлен рекорд роста в течение дня, поскольку среди инвесторов растёт оптимизм в отношении возможности одобрения регуляторами приобретения ею Arm Ltd.

Акции NVIDIA выросли за июнь на 17 % — инвесторы поверили в одобрение покупки Arm

Bloomberg

Акции NVIDIA выросли на 3,9 % в то время как американский фондовый индекс Philadelphia Semiconductor Index, включающий акции производителей полупроводников, упал на 2,2 %. В июне акции чипмейкера в сумме выросли более чем на 17 %, что является самым большим месячным приростом с августа прошлого года. На момент написания новости ценные бумаги NVIDIA торгуются по $745.

Рост акций в этом месяце начался после того, как гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что по-прежнему уверен в одобрении регулирующими органами приобретения компании Arm у японской Softbank Group Corp. Эту уверенность Хуанг и генеральный директор Arm Саймон Сегарс (Simon Segars) ещё раз выразили в четверг в выступлениях на саммите Six Five Summit, прошедшем в виртуальном формате.

«Если цель NVIDIA состояла в том, чтобы использовать публичный форум для демонстрации того, что объединение с Arm будет означать создание более широкой экосистемы, а также чтобы развеять опасения по поводу потери независимости Arm, то компания проделала долгий путь к достижению этого, объединив обоих генеральных директоров вместе для ответов на вопросы», — отметил аналитик BMO Capital Markets Амбриш Сривастава (Ambrish Srivastava).

Ранее на этой неделе инвестиционный банк Jefferies Group подтвердил свои рекомендации по покупке акций NVIDIA и повысил целевую цену. В пятницу Bank of America повысил целевой показатель по стоимости акции NVIDIA до $900, превысив рекомендуемый Jefferies уровень цены покупки.

С начала года акции NVIDIA выросли почти на 50 %, уступая по темпам роста среди производителей полупроводников лишь Applied Materials.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
TSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на ТайванеTSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на Тайване
Высота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 ммВысота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 мм
Razer представила блок питания USB-C GaN Charger с четырьмя портами и ценой $180Razer представила блок питания USB-C GaN Charger с четырьмя портами и ценой $180
Поставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 годаПоставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 года
Дефицит чипов привлёк к ним внимание преступников — в Гонконге банда украла партию микросхем на $650 тыс.Дефицит чипов привлёк к ним внимание преступников — в Гонконге банда украла партию микросхем на $650 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
К середине десятилетия серверная выручка NVIDIA может утроиться, заметно обойдя сегмент видеокартК середине десятилетия серверная выручка NVIDIA может утроиться, заметно обойдя сегмент видеокарт
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD у перекупщиков начали снижаться, но очень медленноЦены на видеокарты NVIDIA и AMD у перекупщиков начали снижаться, но очень медленно
Поставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 годаПоставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 года
Во время дефицита доходы производителей видеокарт выросли почти впятероВо время дефицита доходы производителей видеокарт выросли почти впятеро
От дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее другихОт дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее других
В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынкеВ первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке
До закрытия сделки с NVIDIA компания ARM приостановила набор новых сотрудников и выплату премий
NVIDIA проведёт 31 мая презентацию в рамках Computex 2021 — ожидается анонс GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 TiNVIDIA проведёт 31 мая презентацию в рамках Computex 2021 — ожидается анонс GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Квартальные продажи ПК и планшетов выросли в полтора разаКвартальные продажи ПК и планшетов выросли в полтора раза
Последние новости
Подгружаем последние новости