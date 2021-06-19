Акции NVIDIA выросли за июнь на 17 % — инвесторы поверили в одобрение покупки Arm

В минувшую пятницу акции NVIDIA росли в цене третью сессию подряд, причём был установлен рекорд роста в течение дня, поскольку среди инвесторов растёт оптимизм в отношении возможности одобрения регуляторами приобретения ею Arm Ltd.

Bloomberg

Акции NVIDIA выросли на 3,9 % в то время как американский фондовый индекс Philadelphia Semiconductor Index, включающий акции производителей полупроводников, упал на 2,2 %. В июне акции чипмейкера в сумме выросли более чем на 17 %, что является самым большим месячным приростом с августа прошлого года. На момент написания новости ценные бумаги NVIDIA торгуются по $745.

Рост акций в этом месяце начался после того, как гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что по-прежнему уверен в одобрении регулирующими органами приобретения компании Arm у японской Softbank Group Corp. Эту уверенность Хуанг и генеральный директор Arm Саймон Сегарс (Simon Segars) ещё раз выразили в четверг в выступлениях на саммите Six Five Summit, прошедшем в виртуальном формате.

«Если цель NVIDIA состояла в том, чтобы использовать публичный форум для демонстрации того, что объединение с Arm будет означать создание более широкой экосистемы, а также чтобы развеять опасения по поводу потери независимости Arm, то компания проделала долгий путь к достижению этого, объединив обоих генеральных директоров вместе для ответов на вопросы», — отметил аналитик BMO Capital Markets Амбриш Сривастава (Ambrish Srivastava).

Ранее на этой неделе инвестиционный банк Jefferies Group подтвердил свои рекомендации по покупке акций NVIDIA и повысил целевую цену. В пятницу Bank of America повысил целевой показатель по стоимости акции NVIDIA до $900, превысив рекомендуемый Jefferies уровень цены покупки.

С начала года акции NVIDIA выросли почти на 50 %, уступая по темпам роста среди производителей полупроводников лишь Applied Materials.



