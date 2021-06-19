Германия попытается убедить Intel построить новую полупроводниковую фабрику в Баварии

Республика Бавария (Германия) обсуждает с Intel возможность строительства новой европейской фабрики для производства микросхем на своей территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра экономики региона Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger). Стоимость проекта пока не называется.

Источник: ING Think

В последние несколько месяцев Intel запрашивала 8 миллиардов евро государственных субсидий на строительство нового завода в Европе. Айвангер заявил, что поддерживает инициативу компании и призвал построить фабрику в Баварии. Он отметил, что Intel предложено разместить завод на заброшенной авиабазе в Пенцинг-Ландсберге, что не очень далеко от Мюнхена. На какой стадии находятся переговоры, не уточняется.

Германия, а именно её автопроизводители, остро ощущают глобальную нехватку полупроводников. Вероятно, строительство завода в Баварии это действительно неплохой вариант размещения для Intel , потому что регион является родиной автопроизводителя BMW, который также нуждается в микросхемах.

Стоит отметить, что ЕС также обсуждает план развития полупроводниковой отрасли на будущее. Например, власти рассматривают возможность создания альянса из местных производителей микросхем, в который войдут STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Infineon и ASML. Предположительно, это поможет Европе снизить зависимость от иностранных производителей.



