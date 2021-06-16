Высота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 мм

Компания Jonsbo представила универсальный процессорный охладитель CR-1300, который может применяться в игровых настольных компьютерах относительно небольшого форм-фактора.

Высота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 мм

Здесь и ниже изображения Jonsbo

Решение имеет традиционную башенную конструкцию. Она включает алюминиевый радиатор, сквозь который проходят три медные тепловые трубки U-образной формы, имеющие непосредственный контакт с крышкой процессора. В основании находится ребристая прижимная пластина, выполняющая функции вспомогательного радиатора.

Высота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 мм

Кулер оборудован 92-миллиметровым вентилятором толщиной 25 мм. Скорость его вращения управляется методом широтно-?импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 900 до 2300 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 61 кубометра в час. Уровень шума варьируется в диапазоне от 20 до 30,5 дБА.

Высота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 мм

Новинка располагает яркой многоцветной подсветкой, которая будет прекрасно видна через прозрачную стенку компьютерного корпуса. Высота кулера составляет 128 мм, благодаря чему он подходит для компактных систем.

Говорится о совместимости с процессорами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, а также с чипами Intel LGA1200/775/1150/1151/1155/1156. Цена не называется.

Высота кулера Jonsbo CR-1300 с эффектной подсветкой составляет 128 мм


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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