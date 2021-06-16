Бизнес-ноутбуки Dynabook Tecra A40-J и Tecra A50-J оснащены чипом Intel Core 11-го поколения

Бренд Dynabook, ранее принадлежавший Toshiba, анонсировал портативные компьютеры Tecra A40-J и Tecra A50-J на аппаратной платформе Intel , ориентированные прежде всего на корпоративных пользователей.

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Модель Tecra A40-J будет предлагаться в версиях с 14-дюймовым дисплеем формата HD (1366 x 768 точек) и Full HD (1920 x 1080 пикселей). Устройство заключено в корпус толщиной 18,9 мм, а вес составляет 1,45 кг.

Модификация Tecra A50-J с 15,6-дюймовым экраном имеет толщину 19,9 мм и весит 1,65 кг. Обе новинки выполнены в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, что означает повышенную прочность. Клавиатура имеет защиту от случайно пролитой жидкости.

В ноутбуки устанавливается процессор Intel Core одиннадцатого поколения. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 32 Гбайт, а за хранение данных отвечает твердотельный накопитель вместимостью до 1 Тбайт.

В арсенале компьютеров — адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, сетевой Ethernet-контроллер, два интерфейса Thunderbolt 4 и два порта USB Type-A 3.2, разъём HDMI 2.0, веб-камера HD и стереодинамики с поддержкой DTS.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10,4 часа. Функция быстрой подзарядки позволяет за 30 минут накопить до 40 % энергии. Цена не раскрывается.



