Поставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 года

Исследование, проведённое компанией Omdia, говорит о том, что мировой рынок полупроводниковой продукции в первом квартале текущего года показал нетипичный рост по отношению к последней четверти предыдущего года.

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Обычно в первой четверти того или иного года наблюдается спад поставок полупроводниковых изделий в квартальном исчислении: объясняется это сезонным фактором. Однако в нынешнем году пандемия и дефицит электронных компонентов изменили ситуацию на рынке.

В результате, поставки полупроводниковой продукции увеличились на 0,5 % по сравнению с последней четвертью 2020-го, достигнув $131,3 млрд. В последний раз рынок демонстрировал рост в первом квартале по отношению к предыдущему кварталу в 2010 году.

Наибольший рост наблюдается в сегменте памяти: здесь прибавка в квартальном исчислении составила 6,2 %. Причём более 50 % сегментной выручки пришлось на изделия DRAM, продажи которых поднялись на 9,1 % — до $19,3 млрд.

Отмечается также, что крупнейшим игроком рынка полупроводниковой продукции является Intel . На втором месте располагается южнокорейский гигант Samsung.



