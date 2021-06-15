Razer представила блок питания USB-C GaN Charger с четырьмя портами и ценой $180

Компания Razer в скором времени начнёт продажи зарядного устройства USB-C GaN Charger, способного подавать энергию одновременно четырём потребителям, скажем, ноутбуку, смартфону, умным часам и беспроводным наушникам. Причём во всех случаях будет обеспечиваться весьма мощная зарядка — суммарно блок питания способен обеспечить больше 100 Вт.

Здесь и ниже изображения Razer

Новинка выполнена на транзисторах нового поколения на основе нитрида галлия (GaN). Эта технология позволяет повысить эффективность, снизить рабочую температуру, а также сократить общие габариты зарядного блока.

Анонсированное устройство имеет размеры 62 x 32 x 76 мм и весит около 350 г. В комплект входят переходники для розеток различных стандартов.

Общая мощность Razer USB-C GaN Charger достигает 130 Вт. Доступны четыре разъёма — два USB Type-C (суммарно могут выдавать до 100 Вт) и два USB Type-A (суммарно до 18 Вт). Все возможные комбинации производитель не приводит, но новинка явно позволит одновременно быстро заряжать ноутбуки и смартфон.

Устройство выполнено в чёрном цвете; предусмотрен светодиодный индикатор работы. В продажу новинка поступит в течение месяца, правда, цена окажется весьма высокой — 180 долларов США .

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте разработчика. А здесь можно узнать о гораздо более доступном аналоге — устройстве Ugreen 100 Вт GaN.



