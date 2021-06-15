Ускорители вычислений на графических процессорах Intel будут использовать СЖО

Немецкий ресурс Igor’s LAB поделился информацией о компоновке карт Open Accelerator Module (OAM) на базе ускорителей вычислений Intel Ponte Vecchio с установленной системой охлаждения. Подобный форм-фактор распространён в центрах обработки данных. Портал VideoCardz поделился фотографией тестовой системы на базе Ponte Vecchio в сборе.

О том, что Intel планирует использовать для своих новых серверных ускорителей вычислений Ponte Vecchio на собственных GPU конструктивное исполнение OAM, стало известно ещё в конце марта. В распоряжении портала Igor’sLAB оказалась документация Intel , описывающая особенности OAM-модуля с GPU компании Intel .

Платформа Ponte Vecchio, в которой используются как 3D-компоновка Foveros, так и соединения EMIB, имеет плиточный дизайн с 47 элементами. В основе платформы применяются разнородные кристаллы на базе 7-нм и 10-нм техпроцессов Intel Enhanced SuperFin, а также на 7-нм и 5-нм техпроцессов компании TSMC. Как указывает портал Igor’sLAB, подобная комбинация в теории может генерировать до 600 Вт тепла (или даже больше). Таким образом устройство потребует очень мощной и эффективной системы охлаждения. Опубликованные Igor’sLAB подтверждают, что ускорители будут использовать СЖО.

На самом деле Intel ещё в марте указывала на необходимости использования с Ponte Vecchio СЖО. Дело в том, что стандартная система охлаждения модуля OAM подразумевает наличие воздушного охладителя башенной компоновки, через радиаторы которого корпусными вентиляторами сервера прогоняется воздух. Подобная конструкция позволяет отводить только до 450 Вт тепла, а при значении в 600 Вт без жидкостного охлаждения не обойтись.



