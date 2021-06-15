Ускорители вычислений на графических процессорах Intel будут использовать СЖО

Ускорители вычислений на графических процессорах Intel будут использовать СЖО

Немецкий ресурс Igor’s LAB поделился информацией о компоновке карт Open Accelerator Module (OAM) на базе ускорителей вычислений Intel Ponte Vecchio с установленной системой охлаждения. Подобный форм-фактор распространён в центрах обработки данных. Портал VideoCardz поделился фотографией тестовой системы на базе Ponte Vecchio в сборе.

О том, что Intel планирует использовать для своих новых серверных ускорителей вычислений Ponte Vecchio на собственных GPU конструктивное исполнение OAM, стало известно ещё в конце марта. В распоряжении портала Igor’sLAB оказалась документация Intel, описывающая особенности OAM-модуля с GPU компании Intel.

Ускорители вычислений на графических процессорах Intel будут использовать СЖО

Платформа Ponte Vecchio, в которой используются как 3D-компоновка Foveros, так и соединения EMIB, имеет плиточный дизайн с 47 элементами. В основе платформы применяются разнородные кристаллы на базе 7-нм и 10-нм техпроцессов Intel Enhanced SuperFin, а также на 7-нм и 5-нм техпроцессов компании TSMC. Как указывает портал Igor’sLAB, подобная комбинация в теории может генерировать до 600 Вт тепла (или даже больше). Таким образом устройство потребует очень мощной и эффективной системы охлаждения. Опубликованные Igor’sLAB подтверждают, что ускорители будут использовать СЖО.

Ускорители вычислений на графических процессорах Intel будут использовать СЖО

Ускорители вычислений на графических процессорах Intel будут использовать СЖО

На самом деле Intel ещё в марте указывала на необходимости использования с Ponte Vecchio СЖО. Дело в том, что стандартная система охлаждения модуля OAM подразумевает наличие воздушного охладителя башенной компоновки, через радиаторы которого корпусными вентиляторами сервера прогоняется воздух. Подобная конструкция позволяет отводить только до 450 Вт тепла, а при значении в 600 Вт без жидкостного охлаждения не обойтись.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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