Поставки жёстких дисков и твердотельных накопителей будут устойчиво расти, считают аналитики

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по мировому рынку устройств хранения информации — жёстких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD). Ожидается, что в период до 2025 года в обеих категориях будет наблюдаться рост.

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Аналитики говорят, что сильное влияние на рынок оказала пандемия. Из-за коронавируса компании перевели сотрудников на дистанционную работу, а многие учебные заведения перешли на удалённое проведение занятий. Кроме того, резко возросла востребованность определённых облачных сервисов. Всё это привело к росту спроса на компьютеры самых разных типов, которым, само собой, необходимы накопители.

Эксперты говорят, что в сегменте жёстких дисков показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в плане отгруженной ёмкости в период с 2020 до 2025 года составит 18,5 %. В то же время средняя вместимость HDD будет расти с величиной CAGR на уровне 25,5 %.

В секторе твердотельных устройств поставки в количественном исчислении в период с 2020 по 2025 год будут увеличиваться со значением CAGR на уровне 7,8 %. Для выручки прогнозируется величина CAGR в 9,2 %: в 2025-м объём данного сегмента достигнет $51,5 млрд. Что касается суммарной ёмкости, то здесь аналитики пророчат показатель CAGR на уровне 33,0 % в течение пяти лет.



