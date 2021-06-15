Игровой ноутбук Razer Blade 14 с чипом AMD Ryzen 9 5900HX весит 1,78 кг

Компания Razer анонсировала портативный компьютер игрового уровня Blade 14 модельного ряда 2021 года: новинка, построенная на аппаратной платформе AMD, уже доступна для заказа по ориентировочной цене от 1800 долларов США .

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В ноутбук установлен процессор Ryzen 9 5900HX, содержащий восемь ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,3 ГГц, максимальная — 4,6 ГГц.

Дисплей имеет размер 14 дюймов по диагонали. Доступны версии с панелью QHD (2560 x 1440 точек) с частотой обновления 165 Гц и FHD (1920 x 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц. В первом случае задействован графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080, во втором — GeForce RTX 3060.

Обе модификации несут на борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 вместимостью 1 Тбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2.

Прочее оснащение таково: клавиатура с фирменной многоцветной подсветкой Razer Chroma RGB, аудиосистема THX Spatial Audio, по два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 3.2 Gen 2 Type-C, интерфейс HDMI 2.1.

Габариты составляют 16,8 x 220 x 319,7 мм, вес — 1,78 кг. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи ёмкостью 61,6 Вт·ч достигает 12 часов.



