В Нью-Йорке приняли закон о праве на ремонт электроники — производителей обяжут предоставлять всё необходимое

Сенат штата Нью-Йорк большинством голосов одобрил принятие закона о праве на ремонт электроники, в рамках которого производители будут обязаны способствовать повышению ремонтопригодности своей продукции. Прежде чем закон вступит в силу, его должна утвердить Ассамблея Нью-Йорка.

Изображение: News Block

Согласно имеющимся данным, за принятие закона о праве на ремонт проголосовал 51 сенатор, тогда как против — 12 сенаторов. В случае принятия закона Ассамблеей, он станет первым в своём роде, вступившим в силу на территории США . Одна из сильных сторон этого закона заключается в простой трактовке требований, которых должны придерживаться производители.

Помимо прочего, там упоминается, что «OEM-производители должны на справедливых и разумных условиях предоставлять всё необходимое для диагностики, обслуживания или ремонта любому независимому поставщику услуг ремонта или владельцу электронного оборудования, произведённого OEM-производителем, от его имени или проданного им, включая документацию, запчасти и инструменты, а также соответствующее программное обеспечение».

«Это защитит потребителей от монополистической практики производителей. У всех нас есть компьютеры, ноутбуки и смартфоны, которые мы время от времени ремонтируем. Часто нам приходится отправлять их производителю для проведения мелкого ремонта, который обходится нам дороже. Теперь люди смогут ремонтировать собственные компьютеры, ноутбуки и смартфоны [...] без необходимости отправки устройств производителю», — прокомментировал данный вопрос один из сенаторов Фил Бойл (Phil Boyle).

Источник отмечает, что в этом году половина американских штатов рассматривает законы о праве на ремонт. Подавляющее большинство людей хочет иметь возможность ремонта вышедших из строя электронных устройств. Помимо электроники, закон также затронет сферу сельскохозяйственной техники и медицинского оборудования.



