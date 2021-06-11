Во время дефицита доходы производителей видеокарт выросли почти впятеро

Производители видеокарт для настольных ПК почти в пять раз увеличили прибыль в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании Jon Peddie Research, это связано с резким ростом средних отпускных цен. Проще говоря, видеокарты продавались намного дороже, чем год назад.

tomshardware.com

В целом за первый квартал было продано 11,77 млн дискретных графических ускорителей. Это на 7 % выше, чем показатель предыдущего квартала и на 24,4 % больше, чем год назад. Обычно продажи видеокарт снижаются в первом квартале, но в этом году падения не было. Рост продаж можно объяснить повышающимся спросом со стороны майнеров и геймеров.

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Согласно свежему отчёту, объём рынка видеокарт в первом квартале достиг отметки в $12,5 миллиарда, что на 370 % превышает показатель прошлого года. Наиболее значительный рост рынка пришёлся на вторую половину 2020 года, когда цены на видеокарты всех ценовых категорий резко подскочили в четвёртом квартале 2020 года в результате слишком высокого спроса. Речь идёт о видеокартах от AIB-партнёров компаний AMD и NVIDIA, которые производят собственные версии ускорителей.

По данным Jon Peddie Research, сегодня средняя цена бюджетной видеокарты составляет $469, тогда как ещё год назад она составляла всего $141. Графический ускоритель среднего уровня стоит $809 (год назад — $262), а видеоадаптер высокого класса в среднем обойдётся в $1358 (было $779). Аналитики отмечают, что рост цен обусловлен рядом факторов, включая нехватку компонентов и производственных мощностей, а также высокий спрос.

JPR

Интересно, что средняя цена графического процессора и раньше постепенно повышалась по мере перехода систем начального уровня на интегрированные графические решения, и роста вычислительной мощности флагманских решений, на которые покупатели готовы были тратить всё больше. Например, средняя цена высококлассной видеокарты в первой половине 2018 года составляла порядка $500.

tomshardware.com

Что касается долей производителей GPU на рынке, то NVIDIA сохранила лидерство и превзошла своего конкурента в лице AMD в соотношении четыре к одному. AMD удалось увеличить присутствие на рынке на 3 процентных пункта в первом квартале и обеспечить себе долю в 20 % в поставках графических чипов. NVIDIA же сократила долю и теперь занимает 80 % рынка. Тут ещё важно отметить, что обе компании распродают весь объём GPU, который они могут произвести, и обе подняли поставки за первый квартал.



