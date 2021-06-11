От дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее других

Большинство чипмейкеров из числа тех, кто не располагает собственными фабриками и размещает заказы у контрактных производителей, смогли существенно нарастить свою выручку. Как следует из подсчётов аналитической компании Trendforce, особенно сильно выиграли компании AMD и NVIDIA, в чём эксперты в первую очередь видят влияние майнингового бума.

Bloomberg / Andrew Harrer

Если смотреть на топ-10 компаний-разработчиков микросхем по выручке в первом квартале этого года, то нетрудно заметить, что все они смогли нарастить доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на двузначное число процентов. Подорвать доходы чипмейкеров дефицит чипов не смог. Всё произошло ровно наоборот: объёмы поставок выросли, но вместе с этим спрос подтолкнул вверх и отпускные цены. При этом NVIDIA смогла потеснить компанию Broadcom и перебраться с третьего на второе место в рейтинге. А AMD стала компанией, которая нарастила свою выручку на максимальную относительную величину — на 92,9 %.

Trendforce

Максимальной выручкой среди бесфабричных чипмейкеров может похвастать Qualcomm , которая заработала в первом квартале $6,28 млрд, что на 53,2 % лучше результата прошлого года. Рост обусловлен растущими продажами чипов для смартфонов, радиочастотных схем, а также решений для Интернета вещей и автомобильной промышленности.

Второе место с квартальной выручкой $5,17 млрд смогла отвоевать NVIDIA, нарастившая доход на 75,6 % год к году. Аналитики связывают этот результат с феноменально высокими продажами видеокарт, которые обеспечили как геймеры, так и майнеры. Кроме того, NVIDIA смогла неплохо заработать на поставках решений для центров обработки данных.

Спустившаяся на третье место Broadcom увеличила выручку на 18,8 % и заработала в первом квартале $4,49 млрд. Эти показатели достигнуты на фоне роста рынка широкополосной связи с использованием оптоволоконных и проводных сетей.

Что касается компании AMD, то она в табеле о рангах находится на пятой позиции с выручкой за первый квартал 2021 года в размере $3,45 млрд. И это — на впечатляющие 92,9 % выше результата годичной давности, что относится аналитиками как на счёт криптовалютного бума и высоких продаж графических чипов, так и в адрес заметного укрепления позиций AMD на процессорном рынке.

Находящаяся в рейтинге строкой выше AMD компания MediaTek тоже относится к числу сильно выигрывавших от сложившейся рыночной ситуации. Она получила в первом квартале на 88,4 % больше прибыли, чем годом ранее, и заработала $3,81 млрд. Компании помог рост спроса на процессоры для смартфонов со стороны китайских брендов, которые увеличили закупки при переделе доли рынка Huawei . Кроме того, MediaTek смогла довольно заметно потеснить Qualcomm в сегментах смартфонов начального и среднего уровня.

Аналитики Trendforce говорят, что и во втором квартале текущего года бесфабричные поставщики чипов продолжат радовать своих инвесторов высокими финансовыми показателями. Никакие глобальные факторы не смогут снизить спрос на электронные устройства, а выросшие за счёт дефицита цены пока не показывают никакой тенденции к снижению.



