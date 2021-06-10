GlobalFoundries вложит средства в расширение производства кремниевых пластин партнёром

Борьба с дефицитом полупроводниковых компонентов и усиление независимости США от зарубежных поставщиков начали порождать специфические союзы. Компания GlobalFoundries, например, заключила долгосрочное соглашение с GlobalWafers о поставке кремниевых пластин, выделив на расширение производственных мощностей последней $210 млн.

GlobalFoundries вложит средства в расширение производства кремниевых пластин партнёром

Источник изображения: GlobalFoundries

Ещё в феврале прошлого года, как гласит совместный пресс-релиз, компании договорились о расширении производства кремниевых пластин типоразмера 300 мм с использованием технологии «кремний на изоляторе» (SOI) для нужд GlobalFoundries. Компания GlobalWafers является одним из крупнейших поставщиков кремниевых пластин типоразмера 200 мм, и переход на ступень выше для неё стал возможен именно при поддержке GlobalFoundries, которая из общей суммы контракта в $800 млн выделит $210 млн на создание пилотной линии по выпуску кремниевых пластин типоразмера 300 мм на предприятии GlobalWafers в Миссури. Новая линия начнёт функционировать в четвёртом квартале этого года, местные власти обеспечат финансирование проекта в размере $9,4 млн. На предприятии будет создано более 75 новых рабочих мест.

Контракт с GlobalFoundries подразумевает долгосрочное сотрудничество с GlobalWafers. Кремниевые пластины типоразмера 200 мм будут поставляться на предприятие GlobalFoundries в штате Вермонт, а новая линия будет снабжать кремниевыми пластинами типоразмера 300 мм передовое предприятие Fab 8 в штате Нью-Йорк. Поскольку все инвестиции в рамках этого контракта направлены на расширение производства компонентов на территории США, принятие Сенатом пакета законов о поддержке национальной отрасли серьёзно воодушевило участников сделки.

Сама GlobalFoundries в этом году рассчитывает потратить на расширение своих производственных мощностей $1,4 млрд, соглашение с GlobalWafers только подкрепляет серьёзность её намерений. За последние 12 лет компания вложила в производство на территории США не менее $15 млрд. Штат американских сотрудников GlobalFoundries насчитывает более 7000 человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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