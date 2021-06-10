Apple намекнула на существование MacBook Pro на базе ARM-чипсета M1X

Вопреки ожиданиям, в ходе WWDC 2021 компания Apple не анонсировала новые MacBook Pro. Но, по всей видимости, собиралась. Компания незаметно включила фразы M1X и M1X MacBook Pro в качестве тегов в свою видеотрансляцию мероприятия на YouTube. Об этом сообщил пользователь Twitter, известный как Max Balzer.

Apple намекнула на существование MacBook Pro на базе ARM-чипсета M1X

theverge.com

Помимо доказательства того, что Apple действительно работает над чипом M1X, утечка также подтверждает, что новые MacBook Pro получат не совершенно новый процессор M2, как утверждают некоторые источники, а доработанную версию прошлогоднего чипа. Три недели назад Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg сообщал, что уже этим летом Apple представит совершенно новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Джон Проссер (Jon Prosser) предположил, что это случится во время WWDC 2021, однако его догадки не подтвердились. Учитывая, что издание DigiTimes сообщило, что поставки новых MacBook Pro начнутся в третьем квартале, можно предположить, что прогноз Гурмана подтвердится, и ноутбуки будут анонсированы до конца лета на отдельном мероприятии.

Apple намекнула на существование MacBook Pro на базе ARM-чипсета M1X

9to5mac.com

Ожидается, что новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro получат в два раза больше высокопроизводительных ядер процессора, улучшенную графику, поддержку до 64 Гбайт оперативной памяти и расширенный набор физических разъёмов, включая MagSafe, HDMI и слот для SD-карт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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