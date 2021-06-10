SK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемы

Южнокорейская компания SK Hynix призналась, что отправила своим клиентам дефектную партию пластин с чипами памяти DRAM. Признание последовало после того, как в начале недели появились слухи о дефектной партии якобы из 240 тыс. пластин, указывает корейское новостное издание Yonhap. Эта история может обернуться для производителя убытком в размере $1,7 млрд, однако сама SK Hynix отрицает столь огромные масштабы проблемы.

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«Мы можем подтвердить, что дефект был обнаружен в небольшом количестве продуктов, связанных с производством DRAM», — прокомментировали представители южнокорейского производителя в разговоре с изданием The Register.

Они также добавили, что компания уже работают с клиентами, которые получили дефектные пластины, по вопросу отзыва и замены некачественного товара.

«Мы ведём обсуждение с небольшим числом покупателей, которых затронула эта проблема. Хотя сейчас рано говорить о потенциальных убытках, мы не считаем, что они будут существенными, поскольку дефект связан с типичной ошибкой проверки качества».

Производитель также указывает, что производит 1,8 млн. пластин в месяц, 80 % из которых используются для выпуска чипов памяти DRAM. Как пишет The Register, реальный финансовый ущерб от производственного брака может оказаться не таким значительным, как урон, нанесённый репутации SK Hynix. На фоне этой ситуации акции компании на Сеульской фондовой бирже в среду упали на 3,92 %.

«Масштаб потенциальных потерь, о котором сообщают слухи, совершенно не соответствует действительности и существенно преувеличен», — отметил в своём заявлении изданию The Register южнокорейский производитель.

Компания потребовала провести полицейское расследование в отношении тех, кто распространяет ложные заявления. В то же время производитель на запрос издания отказался комментировать информацию о потенциальном источнике распространения ложных заявлений, а также о том, сколько на самом деле было выпущено дефектных пластин с чипами DRAM.



