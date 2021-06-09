Разработчик гарнитур дополненной реальности Magic Leap проведёт масштабную смену руководства

Стало известно, что компания Magic Leap, работающая в сфере дополненной реальности, переживает очередную серьёзную перестановку в руководстве. Согласно имеющимся данным, компанию покинут три топ-менеджера, а один бывший руководитель вернётся в строй.

Генеральный директор Magic Leap Пегги Джонсон / Изображение: Getty Images

По данным источника, технический директор Magic Leap Пол Греко (Paul Greco) уйдёт со своей должности в июне, а позднее в этом году аналогичным образом поступит операционный директор Magic Leap Хенк Влиестра (Henk Vliestra). Оба упомянутых руководителя работают в компании с 2013 года. Кроме того, в июне этого года должность главы патентного отдела оставит Дэвид Лундмарк (David Lundmark).

Изменения в составе руководства были объявлены сотрудникам Magic Leap на общем собрании, которое состоялось на этой неделе. Также было объявлено о возвращении в компанию Даниэля Диаса (Daniel Diaz), бывшего директора по маркетингу, который в скором времени вновь займёт эту должность. Официальные представители Magic Leap отказались от комментариев по данному вопросу.

Источник отмечает, что это самые значительные изменения в руководстве компании с момента прихода Пегги Джонсон (Peggy Johnson) на пост генерального директора летом 2020 года. С тех пор компания изменила направление развития, сосредоточившись на корпоративном сегменте. В апреле этого года было подтверждено существование гарнитуры дополненной реальности второго поколения Magic Leap 2. Согласно имеющимся данным, компания намерена запустить её для ограниченного числа клиентов в четвёртом квартале этого года, а общедоступным устройство станет в первой половине следующего года.



