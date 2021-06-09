Разработчик гарнитур дополненной реальности Magic Leap проведёт масштабную смену руководства

Стало известно, что компания Magic Leap, работающая в сфере дополненной реальности, переживает очередную серьёзную перестановку в руководстве. Согласно имеющимся данным, компанию покинут три топ-менеджера, а один бывший руководитель вернётся в строй.

Разработчик гарнитур дополненной реальности Magic Leap проведёт масштабную смену руководства

Генеральный директор Magic Leap Пегги Джонсон / Изображение: Getty Images

По данным источника, технический директор Magic Leap Пол Греко (Paul Greco) уйдёт со своей должности в июне, а позднее в этом году аналогичным образом поступит операционный директор Magic Leap Хенк Влиестра (Henk Vliestra). Оба упомянутых руководителя работают в компании с 2013 года. Кроме того, в июне этого года должность главы патентного отдела оставит Дэвид Лундмарк (David Lundmark).

Изменения в составе руководства были объявлены сотрудникам Magic Leap на общем собрании, которое состоялось на этой неделе. Также было объявлено о возвращении в компанию Даниэля Диаса (Daniel Diaz), бывшего директора по маркетингу, который в скором времени вновь займёт эту должность. Официальные представители Magic Leap отказались от комментариев по данному вопросу.

Источник отмечает, что это самые значительные изменения в руководстве компании с момента прихода Пегги Джонсон (Peggy Johnson) на пост генерального директора летом 2020 года. С тех пор компания изменила направление развития, сосредоточившись на корпоративном сегменте. В апреле этого года было подтверждено существование гарнитуры дополненной реальности второго поколения Magic Leap 2. Согласно имеющимся данным, компания намерена запустить её для ограниченного числа клиентов в четвёртом квартале этого года, а общедоступным устройство станет в первой половине следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартахIntel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартах
Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГцЧастота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц
Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100
G.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГцG.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГц
TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чиповTSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
Блок рекламы


Похожие новости
Snap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальностиSnap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальности
NVIDIA проведёт 31 мая презентацию в рамках Computex 2021 — ожидается анонс GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 TiNVIDIA проведёт 31 мая презентацию в рамках Computex 2021 — ожидается анонс GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti
Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолейИгровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей
Apple представила сразу три новые версии клавиатуры Magic Keyboard и они совместимы со старыми системами
Новые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и SНовые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и S
Частью будущих VR-гарнитур Facebook станут фотореалистичные цифровые аватарыЧастью будущих VR-гарнитур Facebook станут фотореалистичные цифровые аватары
Apple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождатьApple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождать
Genesis представила беспроводную игровую гарнитуру Selen 400 для ПК и консолейGenesis представила беспроводную игровую гарнитуру Selen 400 для ПК и консолей
Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чиповСделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов
Стандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртвСтандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртв
Последние новости
Подгружаем последние новости