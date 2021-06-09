AMD представила профессиональные видеокарты Radeon PRO W6800 и W6600 — до 32 Гбайт памяти и GPU с частотой до 2900 МГц

Компания AMD официально представила новую серию профессиональных графических ускорителей Radeon PRO W6000, построенных на архитектуре RNDA 2. На данный момент в семейство вошли две настольные модели, Radeon PRO W6800 и AMD Radeon PRO W6600, а также мобильная Radeon PRO W6600M, предназначенная для использования в составе профессиональных портативных рабочих станций.

Одной из ключевых особенностей профессиональных видеокарт серии Radeon PRO W6000 являются усовершенствованные вычислительные блоки (Enhanced Compute Units), оснащённые аппаратными ускорителями обработки трассировки лучей в реальном времени. По словам AMD, благодаря использованию ускорителей трассировки лучей на 46 % сокращается время выполнения рендеринга в SOLIDWORKS Visualize 2021.

Новинки AMD также предлагают поддержку технологии затенения с переменной скоростью (Variable Rate Shading, VRS), позволяющую оптимально использовать ресурсы ускорителя в процессе рендеринга и добиться более высокого качества изображения. В составе новых видеокарт присутствует до 128 Мбайт буферной памяти AMD Infinity Cache, позволяющей снизить задержки в работе основного стека памяти, а также уменьшить общий уровень энергопотребления видеокарт.

Кроме того, видеокарты серии Radeon PRO W6000 поддерживают технологию Smart Access Memory, которая позволяет обеспечить совместимым процессорам прямой доступ ко всему объёму высокоскоростной видеопамяти GDDR6, что положительно сказывается на производительности и скорости выполнения профессиональных задач.

Дополнительно отмечается поддержка новой технологии AMD Radeon PRO Viewport Boost, которая существенно увеличивает производительность во время предпросмотра объектов в программах для работы с графикой. Например, в Autodesk Revit 2021 частота кадров во время предпросмотра повышается более чем в два раза за счёт Viewport Boost.

В основе модели Radeon PRO W6800 используется GPU Navi 21 с 60 вычислительными блоками, обеспечивающими в общей сложности 3840 потоковых процессоров. AMD не уточняет частоту видеокарты, но судя по пиковой производительности, она должна достигать 2320 МГц. Видеокарта получила 32 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с шиной 256 бит и максимальной пропускной способностью 512 Гбайт/с.

Видеокарта имеет двухслотовое исполнение, оснащена системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа и обладает заявленным уровнем энергопотребления в 250 Вт. Дополнительное питание карта получает с помощью одного 6-контактного и одного 8-контактного разъёмов. В оснащение модели Radeon PRO W6800 входят шесть разъёмов mini-DisplayPort 1.4. По словам AMD, общая производительность модели Radeon PRO W6800 до 79 процентов выше, чем у флагманских профессиональных ускорителей AMD прошлых поколений. Новинку AMD оценила в $2249 и уже начала её продажи.

Модель Radeon PRO W6600 построена на базе графического процессора Navi 23 с 28 вычислительными блоками (1792 потоковых процессора). GPU новинки работает на рекордной для архитектуры RDNA2 частоте до 2900 МГц. Графический ускоритель оснащён 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с поддержкой шины 128 бит и максимальной пропускной способностью на уровне 224 Гбайт/с.

Данная видеокарта также оснащена системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа, но выполнена в более компактном однослотовом исполнении. Заявленный уровень энергопотребления Radeon PRO W6600 составляет 100 Вт. Карта оснащена четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4. Новинка ожидается в продаже в третьем квартале текущего года по цене в $649.

Мобильный вариант Radeon PRO W6600M в точности повторяет характеристики настольной модели. Эта новинка появится в составе профессиональных мобильных станций HP Fury ZBook G8 в некоторых странах уже в этом месяце.



