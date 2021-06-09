Sharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGB

Компания Sharkoon анонсировала вентилятор охлаждения Shark Disc, предназначенный для использования в настольных компьютерах игрового класса: новинка отлично подойдёт для систем с прозрачными корпусными панелями.

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Вентилятор имеет диаметр 120 мм и толщину 25 мм. В конструкции используется качественный гидродинамический подшипник: среднее время наработки на отказ составляет 50 000 часов.

Скорость вращения — 1000 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 59 кубометров в час при уровне шума не более 17,5 дБА. Максимальное давление воздуха — 0,93 мм водяного столба.

Вентилятор располагает эффектной многоцветной подсветкой RGB. Она выполнена на основе девяти адресуемых светодиодов. Говорится о возможности воспроизведения 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять работой подсветки можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и пр.

О том, когда и по какой цене вентилятор Sharkoon Shark Disc поступит в продажу, сведений на данный момент, к сожалению, нет.



