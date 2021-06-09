Sharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGB

Компания Sharkoon анонсировала вентилятор охлаждения Shark Disc, предназначенный для использования в настольных компьютерах игрового класса: новинка отлично подойдёт для систем с прозрачными корпусными панелями.

Sharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGB

Здесь и ниже изображения Sharkoon

Вентилятор имеет диаметр 120 мм и толщину 25 мм. В конструкции используется качественный гидродинамический подшипник: среднее время наработки на отказ составляет 50 000 часов.

Скорость вращения — 1000 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 59 кубометров в час при уровне шума не более 17,5 дБА. Максимальное давление воздуха — 0,93 мм водяного столба.

Sharkoon представила вентилятор из полупрозрачного пластика Shark Disc с подсветкой RGB

Вентилятор располагает эффектной многоцветной подсветкой RGB. Она выполнена на основе девяти адресуемых светодиодов. Говорится о возможности воспроизведения 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять работой подсветки можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и пр.

О том, когда и по какой цене вентилятор Sharkoon Shark Disc поступит в продажу, сведений на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартахIntel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартах
Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГцЧастота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц
Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100
G.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГцG.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГц
TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чиповTSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
Блок рекламы


Похожие новости
MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТбайтMSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт
NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed ValhallaNZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed Valhalla
Acer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолейAcer представила флагманские игровые 4К-мониторы для ПК и современных консолей
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000
LG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 ГцLG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 Гц
Qualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройствQualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройств
CTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами ChromeboxCTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами Chromebox
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-HHP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Последние новости
Подгружаем последние новости