В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке

Исследователи из компании Jon Peddie Research обнаружили, что в первом квартале ёмкость рынка графических процессоров, применяемых в ПК, увеличилась на 38,74 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последовательном сравнении рынок сократился на 0,3 %, при этом NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок на 3,9 %. Её доля в дискретном сегменте достигла 81 %.

В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке

Источник изображения: NVIDIA

Традиционно запутанный отчёт Jon Peddie Research сообщает, что в период с 2020 по 2025 годы количество находящихся в эксплуатации графических процессоров будет ежегодно увеличиваться на 2,87 %, что позволит к концу периода прогнозирования достичь уровня в 3,333 млн штук. В течение ближайших пяти лет уровень проникновения дискретной графики достигнет 26 %. Если же говорить об итогах первого квартала этого года, то уровень проникновения графических процессоров всех типов, включая интегрированные, достиг 117 %, последовательно увеличившись на четыре процентных пункта.

Поскольку 68,18 % рынка графических процессоров контролирует Intel за счёт объёмов продаж своих центральных процессоров со встроенной графикой, то и рынок графических процессоров рос синхронно с рынком центральных процессоров. В последнем случае объёмы реализации увеличились на 39 % по сравнению с прошлым годом, но сократились на 4 % в последовательном выражении.

В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке

Источник изображения: Jon Peddie Research

Рынок всех графических процессоров сократился последовательно на 0,3 %, при этом AMD сократила объёмы поставок на 1,0 %, как и Intel, а вот NVIDIA увеличила объёмы поставок на 3,9 %. Присутствие на рынке гибридных процессоров AMD позволяет этой компании удерживать 16,65 % рынка графических процессоров, превосходя NVIDIA с её долей в 15,17 %. Лидером же остаётся, как уже отмечалось, компания Intel с 68,18 % рынка графических решений.

Статистика Jon Peddie Research по рынку дискретной графики в точности повторяет данные Mercury Research. Первый квартал NVIDIA завершила с 81 % рынка, увеличив свою долю по сравнению с прошлым годом на шесть процентных пунктов. AMD за год пропорционально ослабила позиции, с 25 до 19 %. И всё же, последовательно доля AMD на рынке дискретной графики выросла на один процентный пункт.

Рынок графических решений для ПК в первом квартале двигали вверх ноутбуки — их было отгружено более 89 млн штук, что является историческим максимумом. За год объёмы поставок ноутбуков выросли на 49 %. Второй квартал должен принести рынку ноутбуков последовательный рост на 4 %. В этом году, по мнению авторов аналитической записки, спрос на хромбуки исчерпает потенциал роста, поскольку учебные заведения просто лишатся средств на закупку компьютеров для учащихся. Глава аналитического агентства Джон Педди (Jon Peddie) заявил, что поставщики полупроводниковых компонентов заблуждаются в оценке объёма спроса, рассчитывая на появление сотен миллионов новых потребителей. По его мнению, они могли бы появиться только с другой планеты, и такие оценки чрезмерно оптимистичны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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