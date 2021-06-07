Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100

Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100

Компания Noctua подготовила к выпуску процессорный охладитель NH-P1, который, как сообщают сетевые источники, будет предлагаться по ориентировочной цене 100 долларов США. Впервые прототип данного монструозного изделия был показан на выставке Computex 2019.

Новинка предусматривает пассивное охлаждение. Конструкция включает гигантский алюминиевый радиатор, через который проходят шесть тепловых трубок. В основании находится никелированная медная пластина, выполняющая функции вспомогательного радиатора. Непосредственный контакт тепловых трубок с крышкой процессора не предусмотрен.

Говорится о совместимости с чипами AMD в исполнении AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1, а также с процессорами Intel в исполнении LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200, LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3). Так как кулер разрабатывался очень давно, пока что говорится о возможности его использования с чипами AMD Ryzen 2700X, 3950X, 3700X, 3400G и Intel 9900K, 9700K. Очевидно, что с более новыми моделями, в том числе с флагманами Intel и AMD, новинка тоже поладит.

В целом, охладитель Noctua NH-P1 подходит для применения в мощных настольных компьютерах с нулевым уровнем шума. Однако если пользователь добавит на корпус своей системы вентиляторы, то это определённо повысит эффективность отвода тепла. К слову, вентилятор можно закрепить и на самом кулере — Noctua рекомендует малошумную модель NF-A12x25 LS-PWM.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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