Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100

Компания Noctua подготовила к выпуску процессорный охладитель NH-P1, который, как сообщают сетевые источники, будет предлагаться по ориентировочной цене 100 долларов США . Впервые прототип данного монструозного изделия был показан на выставке Computex 2019.

Новинка предусматривает пассивное охлаждение. Конструкция включает гигантский алюминиевый радиатор, через который проходят шесть тепловых трубок. В основании находится никелированная медная пластина, выполняющая функции вспомогательного радиатора. Непосредственный контакт тепловых трубок с крышкой процессора не предусмотрен.

Говорится о совместимости с чипами AMD в исполнении AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1, а также с процессорами Intel в исполнении LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200, LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3). Так как кулер разрабатывался очень давно, пока что говорится о возможности его использования с чипами AMD Ryzen 2700X, 3950X, 3700X, 3400G и Intel 9900K, 9700K. Очевидно, что с более новыми моделями, в том числе с флагманами Intel и AMD, новинка тоже поладит.

В целом, охладитель Noctua NH-P1 подходит для применения в мощных настольных компьютерах с нулевым уровнем шума. Однако если пользователь добавит на корпус своей системы вентиляторы, то это определённо повысит эффективность отвода тепла. К слову, вентилятор можно закрепить и на самом кулере — Noctua рекомендует малошумную модель NF-A12x25 LS-PWM.



