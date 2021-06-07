Игровой монитор AOC Agon AG254FG обладает частотой обновления 360 Гц

Компания AOC, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску монитор Agon AG254FG, рассчитанный на использование в составе систем игрового уровня.

AOC

В основу новинки положена качественная матрица IPS размером 24,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Монитор обладает высокой частотой обновления — 360 Гц. Реализована технология NVIDIA G-SYNC, которая отвечает за повышение плавности игрового процесса и устранение эффекта разрыва кадра.

Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика равно 1 мс (G2G).

tftcentral.co.uk

Для монитора заявлен 110-процентный охват цветового пространства sRGB и 85-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Присутствуют два интерфейса HDMI 2.0, разъём DisplayPort 1.4 и концентратор USB 3.0. В оснащение входит аудиосистема со стереофоническими динамиками мощностью 5 Вт каждый.

Упомянута многоцветная подсветка AOC LightFX RGB. Подставка обеспечивает полный набор регулировок: можно изменять углы наклона и поворота экрана, высоту по отношению к столу, а также переводить экран из альбомной ориентации в портретную.



