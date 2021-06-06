Настольный компьютер MSI Creator P50 выполнен в корпусе объёмом менее пяти литров

Компания MSI в ходе виртуальной выставки Computex 2021 анонсировала компактный, но в то же время производительный настольный компьютер — устройство Creator P50, подходящее создателям контента, дизайнерам и другим профессиональным пользователям.

Настольный компьютер MSI Creator P50 выполнен в корпусе объёмом менее пяти литров

Здесь и ниже изображения MSI

Новинка заключена в элегантный корпус белого цвета, в лицевой части которого красуется узор, имитирующий бриллиантовую огранку. Объём десктопа составляет всего 4,72 литра. Допускается вертикальное и горизонтальное расположение ПК на рабочем столе.

Несмотря на небольшие размеры, компьютер получил мощную электронную «начинку». Это, в частности, процессор Intel Core i7 одиннадцатого поколения и дискретный графический ускоритель MSI GeForce RTX.

Настольный компьютер MSI Creator P50 выполнен в корпусе объёмом менее пяти литров

Проводное подключение к компьютерной сети обеспечивает контроллер 2.5G LAN. Есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E: данный стандарт предусматривает выделение диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц. Упомянут также интерфейс Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с.

Настольный компьютер MSI Creator P50 выполнен в корпусе объёмом менее пяти литров

Отмечается, что Creator P50 получил эффективную систему охлаждения: каждый из ключевых компонентов находится в собственной изолированной зоне, что исключает их взаимное тепловое влияние.

О сроках начала продаж и цене новинки сведений пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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