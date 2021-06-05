Система жидкостного охлаждения Phanteks Glacier One 360MPH выполнена в белом цвете

Компания Phanteks представила систему жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» Glacier One 360MPH для игровых настольных компьютеров на процессорах AMD и Intel. В продажу новинка поступит в начале июля по ориентировочной цене 200 евро.

Система жидкостного охлаждения Phanteks Glacier One 360MPH выполнена в белом цвете

Здесь и ниже изображения Phanteks

Устройство оборудовано радиатором формата 360 мм, который обдувается тремя 120-миллиметровыми вентиляторами Phanteks MP. Скорость их вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.

Система жидкостного охлаждения Phanteks Glacier One 360MPH выполнена в белом цвете

Вентиляторы способны формировать поток воздуха объёмом до 103 кубометров в час. Создаётся статическое давление до 3,41 мм водяного столба, а уровень шума не превышает 34,2 дБА.

Система жидкостного охлаждения Phanteks Glacier One 360MPH выполнена в белом цвете

Компоненты системы охлаждения, включая соединительные патрубки длиной 400 мм, получили белоснежное исполнение. Водоблок располагает стеклянной панелью Infinity Mirror с многоцветной подсветкой D-RGB. Кроме того, многоцветную подсветку получили вентиляторы. Контролировать её работу можно с помощью технологий Razer Chroma RGB, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Новинка совместима с процессорами AMD в исполнении Socket AM4 и TR4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 115x, 1200, 1366, 2011, 2011-3 и 2066.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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