Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц

Марка Viper Gaming, принадлежащая компании Patriot Memory, представила модули и комплекты оперативной памяти Elite II DDR4 Performance для настольных компьютеров игрового класса.

Здесь и ниже изображения Viper Gaming / Amazon

При разработке изделий специалисты Viper Gaming делали упор на производительности, ёмкости и стабильности. Память может применяться с новейшими платформами AMD и Intel .

В семейство вошли решения с частотой 2666, 3200, 3600 и 4000 МГц. Поддержка профилей XMP 2.0 упростит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Ёмкость отдельных модулей составляет 4, 8, 16 и 32 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Изделия не имеют подсветки, но оснащены радиатором из алюминия военного класса: этот блок выполнен в красно-чёрной цветовой схеме и наделён фирменной символикой Viper Gaming.

На память предоставляется пожизненная гарантия. Цена начинается с $26 за модуль DDR4-2666 ёмкостью 4 Гбайт и достигает $389 за комплект DDR4-3600 объёмом 64 Гбайт (2 x 32 Гбайт).



