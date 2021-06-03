Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц

Марка Viper Gaming, принадлежащая компании Patriot Memory, представила модули и комплекты оперативной памяти Elite II DDR4 Performance для настольных компьютеров игрового класса.

Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц

Здесь и ниже изображения Viper Gaming / Amazon

При разработке изделий специалисты Viper Gaming делали упор на производительности, ёмкости и стабильности. Память может применяться с новейшими платформами AMD и Intel.

В семейство вошли решения с частотой 2666, 3200, 3600 и 4000 МГц. Поддержка профилей XMP 2.0 упростит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц

Ёмкость отдельных модулей составляет 4, 8, 16 и 32 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц

Изделия не имеют подсветки, но оснащены радиатором из алюминия военного класса: этот блок выполнен в красно-чёрной цветовой схеме и наделён фирменной символикой Viper Gaming.

На память предоставляется пожизненная гарантия. Цена начинается с $26 за модуль DDR4-2666 ёмкостью 4 Гбайт и достигает $389 за комплект DDR4-3600 объёмом 64 Гбайт (2 x 32 Гбайт).

Частота модулей памяти Viper Elite II DDR4 Performance достигает 4000 МГц

 


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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