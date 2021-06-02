Intel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартах

Intel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартах

Представленная на днях компанией AMD технология масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution (FSR), являющаяся ответом на NVIDIA DLSS, заинтересовала компанию Intel. Вполне возможно, её поддержка будет реализована в будущих игровых видеокартах DG2 на архитектуре Xe-HPG. Об этом сообщил Раджа Кодури (Raja Koduri), отвечающий в Intel за разработку новых графических решений.

По словам AMD, технология FSR кроссплатформенная, с открытым исходным кодом и сможет работать с видеокартами, поддерживающими DirectX12, DirectX11 и Vulkan API. Другими словами, её можно будет использовать не только на видеокартах Radeon, но также и на решениях конкурентов, если последние захотят обеспечить такую поддержку. Дополнительное преимущество FSR заключается в том, что она может работать не только с новейшими графическими процессорами, но также и более старыми архитектурами GPU, такими как AMD Polaris или NVIDIA Pascal.

В разговоре с одним из пользователей Twitter Раджа Кодури подтвердил, что Intel уже рассматривает возможность использования технологии FidelityFX Super Resolution в своих будущих игровых видеокартах Xe-HPG.

Definitely looking at it - the DL capabilities of Xe HPG architecture do lend to approaches that achieve better quality and performance. We will definitely try to align with open approaches to make ISVs job easier..

— Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 2, 2021

По словам Кодури, Intel постарается придерживаться открытых стандартов при адаптации технологии AMD, чтобы не создавать сложностей для независимых поставщиков программного обеспечения.

Компания NVIDIA пока никак не прокомментировала анонс технологии конкурента. Релиз FidelityFX Super Resolution запланирован на 22 июня. AMD пока не сообщала, какие игры получат её поддержку на старте. В рамках недавно прошедшей презентации в качестве примера использования FSR демонстрировалась только одна игра — ролевой экшен Godfall.

Intel рассматривает использование технологии AMD FidelityFX Super Resolution в своих игровых видеокартах

Любопытно, что при этом компания показывала работу своей технологии масштабирования на видеокарте GeForce GTX 1060. За счёт использования FSR частоту кадров в игре удалось повысить на 41 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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