Раджа Кодури показал образец дискретного графического процессора Intel DG2

Раджа Кодури (Raja Koduri) в своё время перешёл на работу из AMD в Intel, чтобы заниматься графическими решениями, поэтому вполне закономерно, что их инженерные образцы он регулярно демонстрирует в социальных сетях. На этот раз от объектива камеры не удалось скрыться графическому процессору Xe-HPG (DG2), который в этом году должен прописаться в сегменте дискретной игровой графики.

Раджа Кодури показал образец дискретного графического процессора Intel DG2

Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Напомним, продукция Intel в сегменте игровых видеокарт уже присутствовала в середине 90-х годов прошлого века, теперь компания готовит своё возвращение на этот рынок, и графическим процессорам серии DG2 суждено стать «первопроходцами второй волны». Ускорению выхода DG2 на рынок будет способствовать то обстоятельство, что выпуском чипов займётся один из подрядчиков Intel — ходили слухи, что им может стать TSMC со своей 6-нм технологией.

Предварительная информация из неофициальных источников позволяет предположить, что в семействе DG2 будет не менее пяти модификаций графических процессоров, которые будут различаться количеством исполнительных блоков, уровнем энергопотребления и объёмом поддерживаемой памяти, а также разрядностью шины.

Раджа Кодури на этой неделе обнародовал фотографию образца графического процессора Xe-HPG (DG2), который, если судить по аннотации на текстолите, обладает 512 исполнительными блоками, а потому может считаться старшим в семействе. Предполагается, что такой GPU будет работать в сочетании с 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядной шиной. Он сможет применяться как в составе ноутбуков, так и в настольном сегменте.

Сам Кодури описал новинку очень скупо, пояснив, что получил доступ к образцу после посещения в минувшем месяце лаборатории Intel в калифорнийском Фолсоме. Специалистам компании предстоит проделать большую работу по оптимизации драйверов нового графического процессора, в том числе и под игровые приложения. Команда Intel взволнована этой возможностью и даже немного напугана, по словам старшего вице-президента компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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