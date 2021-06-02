MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт

Компания MSI анонсировала в ходе виртуальной выставки Computex 2021 быстрые твердотельные накопители серии Spatium M480, о подготовке которых сообщалось в начале апреля.

Здесь и ниже изображения MSI

Решения выполнены в формате М.2 2280, а для обмена данными с компьютером служит интерфейс PCIe 4.0 (спецификация NVMe 1.4). В семейство вошли модификации вместимостью 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.

Скоростные показатели и величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при работе с блоками данных по 4 Кбайт приведены в таблице ниже:

512 Гбайт 1 Тбайт 2 Тбайт Чтение, Мбайт/с 6500 7000 7000 Запись, Мбайт/с 2850 5500 6850 IOPS при чтении 170 000 350 000 650 000 IOPS при записи 600 000 700 000 700 000

Здесь и ниже изображения gdm.or.jp

Накопители оборудованы радиатором охлаждения оригинальной формы, который, судя по изображениям, будет доступен в двух вариантах исполнения — низкопрофильном и увеличенной толщины. Во втором случае температура компонентов, как утверждается, может быть снижена на 20 градусов Цельсия.

На устройства предоставляется пятилетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.



