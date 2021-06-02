MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт

Компания MSI анонсировала в ходе виртуальной выставки Computex 2021 быстрые твердотельные накопители серии Spatium M480, о подготовке которых сообщалось в начале апреля.

MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт

Здесь и ниже изображения MSI

Решения выполнены в формате М.2 2280, а для обмена данными с компьютером служит интерфейс PCIe 4.0 (спецификация NVMe 1.4). В семейство вошли модификации вместимостью 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.

MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт

Скоростные показатели и величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при работе с блоками данных по 4 Кбайт приведены в таблице ниже:

512 Гбайт

1 Тбайт

2 Тбайт

Чтение, Мбайт/с

6500

7000

7000

Запись, Мбайт/с

2850

5500

6850

IOPS при чтении

170 000

350 000

650 000

IOPS при записи

600 000

700 000

700 000
MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт

Здесь и ниже изображения gdm.or.jp

Накопители оборудованы радиатором охлаждения оригинальной формы, который, судя по изображениям, будет доступен в двух вариантах исполнения — низкопрофильном и увеличенной толщины. Во втором случае температура компонентов, как утверждается, может быть снижена на 20 градусов Цельсия.

На устройства предоставляется пятилетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.

MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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