MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт
Компания MSI анонсировала в ходе виртуальной выставки Computex 2021 быстрые твердотельные накопители серии Spatium M480, о подготовке которых сообщалось в начале апреля.
Здесь и ниже изображения MSI
Решения выполнены в формате М.2 2280, а для обмена данными с компьютером служит интерфейс PCIe 4.0 (спецификация NVMe 1.4). В семейство вошли модификации вместимостью 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.
Скоростные показатели и величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при работе с блоками данных по 4 Кбайт приведены в таблице ниже:
|
512 Гбайт
|
1 Тбайт
|
2 Тбайт
|
Чтение, Мбайт/с
|
6500
|
7000
|
7000
|
Запись, Мбайт/с
|
2850
|
5500
|
6850
|
IOPS при чтении
|
170 000
|
350 000
|
650 000
|
IOPS при записи
|
600 000
|
700 000
|
700 000
Здесь и ниже изображения gdm.or.jp
Накопители оборудованы радиатором охлаждения оригинальной формы, который, судя по изображениям, будет доступен в двух вариантах исполнения — низкопрофильном и увеличенной толщины. Во втором случае температура компонентов, как утверждается, может быть снижена на 20 градусов Цельсия.
На устройства предоставляется пятилетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.