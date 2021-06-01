Неттоп ASRock Mars 5000U заключён в корпус объёмом всего 0,7 литра

Компания ASRock в рамках цифровой выставки Computex 2021, которая открылась 31 мая, анонсировала самый тонкий в мире настольный компьютер с процессором AMD Ryzen 5000U — устройство под названием Mars 5000U.

Неттоп ASRock Mars 5000U заключён в корпус объёмом всего 0,7 литра

computextaipei.com.tw

Новинка заключена в корпус с габаритами 194 x 150 x 26 мм, объём которого составляет всего 0,7 литра. Возможна установка двух модулей оперативной памяти DDR4 SO-DIMM суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Внутри есть место для одного 2,5-дюймового накопителя толщиной 7 или 9,5 мм. Кроме того, может быть установлен твердотельный модуль Ultra M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA 3.0.

Неттоп ASRock Mars 5000U заключён в корпус объёмом всего 0,7 литра

AMD

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX200, сетевой контроллер Gigabit LAN и ридер SD/SDHC/SDXC. Набор интерфейсов включает порт USB 3.2 Gen1 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen1 Type-A, два разъёма USB 2.0 Type-A, коннекторы HDMI и D-Sub для вывода изображения, стандартные аудиогнёзда.

ASRock отмечает, что новинка подходит для решения офисных задач, а также для домашних развлечений. Информации об ориентировочной цене и сроках начала продаж на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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