Игровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 Гц

Ситуация с дефицитом компьютерных комплектующих продолжает оставаться напряжённой, а ожидать существенных улучшений на этом фоне не приходится. В таких условиях востребованными оказываются даже устройства со стареющими компонентами. К примеру, компания Cyberpower предлагает любителям игр ноутбук Tracer III Evo HDR-600, оборудованный процессором Core девятого поколения.

Игровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 Гц

Здесь и ниже изображения Cyberpower

Речь идёт о чипе Core i7-9750H семейства Coffee Lake. Изделие содержит шесть ядер с возможностью одновременной обработки до 12 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 2,6 ГГц, максимальная — 4,5 ГГц.

Портативный компьютер оснащён 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц. Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти.

Ноутбук может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 и два твердотельных накопителя формата М.2 Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также сетевой контроллер Gigabit Ethernet (RJ-45).

Игровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 Гц

Среди доступных разъёмов упомянуты интерфейсы HDMI и DisplayPort, порты USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 3.1 Gen2 Type-A, а также Thunderbolt 3. Габариты составляют 356,4 ? 233,6 ? 20,5–21,4 мм, вес — 1,85 кг. Установлена операционная система Windows 10 Home.

Приобрести модель Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 можно по ориентировочной цене от 1420 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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