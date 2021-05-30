Компьютеры Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon получат поддержку полноразмерных видеокарт

Ресурс VideoCardz обнародовал информацию о компактных настольных компьютерах Intel NUC 11 Extreme с кодовым именем Beast Canyon, которые будут ориентированы прежде всего на любителей компьютерных игр.

Компьютеры Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon получат поддержку полноразмерных видеокарт

VideoCardz

Основой устройств послужит модуль Compute Element Drive Bay, содержащий процессор Intel поколения Tiger Lake-H. Это может быть чип Core i5, i7 или i9, в том числе изделие HK с разблокированным множителем.

Говорится о поддержке оперативной памяти DDR4-3200 объёмом до 64 Гбайт, трёх устройств М.2, беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также проводных подключений 2.5Gb Ethernet и 10Gb Ethernet.

Известно, что компактные компьютеры Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon обеспечат возможность использования полноразмерных графических ускорителей. Наблюдатели полагают, что это могут быть видеокарты с архитектурой NVIDIA Ampere и AMD RDNA2.

Компьютеры Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon получат поддержку полноразмерных видеокарт

Chiphell

Стоит отметить, что вычислительный модуль Compute Element Drive Bay поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и Thunderbolt 4. Изображение может выводиться одновременно на три монитора разрешения до 4К.

Ожидается, что более подробную информацию о компьютерах Intel раскроет в ходе цифровой выставки Computex 2021, которая откроется 31 мая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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