Компьютеры Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon получат поддержку полноразмерных видеокарт

Ресурс VideoCardz обнародовал информацию о компактных настольных компьютерах Intel NUC 11 Extreme с кодовым именем Beast Canyon, которые будут ориентированы прежде всего на любителей компьютерных игр.

VideoCardz

Основой устройств послужит модуль Compute Element Drive Bay, содержащий процессор Intel поколения Tiger Lake-H. Это может быть чип Core i5, i7 или i9, в том числе изделие HK с разблокированным множителем.

Говорится о поддержке оперативной памяти DDR4-3200 объёмом до 64 Гбайт, трёх устройств М.2, беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также проводных подключений 2.5Gb Ethernet и 10Gb Ethernet.

Известно, что компактные компьютеры Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon обеспечат возможность использования полноразмерных графических ускорителей. Наблюдатели полагают, что это могут быть видеокарты с архитектурой NVIDIA Ampere и AMD RDNA2.

Chiphell

Стоит отметить, что вычислительный модуль Compute Element Drive Bay поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и Thunderbolt 4. Изображение может выводиться одновременно на три монитора разрешения до 4К.

Ожидается, что более подробную информацию о компьютерах Intel раскроет в ходе цифровой выставки Computex 2021, которая откроется 31 мая.



