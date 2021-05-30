Блоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполнениях

Компания Antec анонсировала блоки питания NeoECO Gold Modular, подходящие для использования в настольных компьютерах игрового уровня. Новинки получили сертификацию 80 PLUS Gold, а их заявленная эффективность достигает 92 %.

Блоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполнениях

Здесь и ниже изображения Antec

В серию вошли модели NE650G M, NE750G M и NE850G M мощностью соответственно 650, 750 и 850 Вт. Эти устройства имеют классическое чёрное исполнение. Старшая модификация также доступна в варианте NE850G M White в белоснежном корпусе.

Блоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполнениях

В конструкции применяются надёжные японские конденсаторы. Вентилятор охлаждения диаметром 120 мм выполнен на гидродинамическом подшипнике. Режим Zero RPM Mode позволяет кулеру полностью останавливаться при небольшой нагрузке, благодаря чему блок питания перестаёт производить шум при работе.

Блоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполнениях

Реализована на 100 % модульная система кабелей: она позволяет использовать только нужные подключения, избавившись от лишних проводов внутри корпуса. Это поможет улучшить циркуляцию воздушных потоков.

Блоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполнениях

Набор средств безопасности включает системы OCP (защита от превышения нагрузки), OVP (защита от превышения напряжения), UVP (защита от понижения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), OPP (защита от превышения мощности), OTP (защита от превышения температуры), SIP (защита от всплесков и скачков напряжения) и NLO (работа при очень низкой нагрузке). На решения предоставляется семилетняя гарантия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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