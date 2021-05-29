Дефицит чипов продлится полтора года, а Intel и AMD ввяжутся в ценовую войну

Опубликованные квартальные отчёты Lenovo, HP Inc. и Dell позволили отраслевым аналитикам сформировать прогноз по развитию рынка ПК на ближайшие месяцы. Пока спрос на компьютеры остаётся высоким, но рано или поздно он начнёт снижаться. Прежде чем это произойдёт, Intel и AMD могут ввязаться в ценовую войну за место на рынке, как считают эксперты Citi Research.

Дефицит чипов продлится полтора года, а Intel и AMD ввяжутся в ценовую войну

Источник изображения: Bloomberg

Комментарии аналитиков публикует ресурс Barron’s. Авторы аналитической записки ссылаются на заявления представителей Lenovo, которые предсказали сохранение дефицита комплектующих на ближайшие полтора года. Самые оптимистичные оценки, напомним, на квартальной конференции высказало руководство HP Inc., рассчитывающее на победу над дефицитом к концу текущего года. Dell не исключает сохранения дефицита до неопределённого периода следующего года, а Lenovo призывает запастись терпением до его второй половины.

Intel и AMD получают примерно половину своей выручки от реализации компонентов для ПК, а Micron Technology — около четверти. Для всех трёх компаний высокий спрос на компьютеры гарантирует стабильность профильной выручки в ближайшие месяцы. В среднесрочной перспективе, как считают аналитики Citi Research, компаниям Intel и AMD придётся прибегнуть к ценовой войне, чтобы отстоять свои позиции на рынке ПК. По данным Mercury Research, в первом квартале объёмы поставок процессоров для персональных компьютеров выросли на 41 %, что является самым заметным приростом с 1996 года. Компании Intel удалось сохранить 81 % настольного рынка и 82 % мобильного, хотя AMD отвоевала за год 0,7 процентных пункта в первом случае и 1 процентный пункт во втором.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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