ASUS намекнула на скорый выпуск материнских платы на обновлённом чипсете AMD X570

Компания ASUS намекнула, что готовит новые материнские платы с процессорным разъёмом Socket AM4 на базе обновлённой версии чипcета AMD X570, которая теперь сможет обходиться пассивным охлаждением (без вентилятора). Предполагается, что компания представит как минимум четыре новых платы.

ASUS

Опубликованное компанией изображение демонстрирует материнскую плату, скомбинированную из фрагментов четырёх плат. Предположительно, с обновлённым чипсетом выйдет плата серии ProArt, относительно доступная геймерская TUF Gaming, игровая модель ROG Strix и решение премиум-класса ROG Crosshair для энтузиастов.

ASUS

Предполагается, что материнская плата, фрагмент которой изображён справа внизу, это Crosshair Formula следующего поколения. Левее расположился фрагмент преемника ROG Strix X570-E Gaming. Верхняя правая плата может стать преемником TUF Gaming X570 Pro. Четвёртый фрагмент, вероятно, демонстрирует совершенно новый продукт серии ProArt.



