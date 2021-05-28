Глава Western Digital убеждён, что торговые войны вредят рынку и развитию технологий

Попытки отдельных стран обособиться в технологическом смысле, как считает генеральный директор Western Digital, приводят к снижению эффективности инвестиций, а потому способны замедлить сам технический прогресс. Если говорить о Китае, то он остаётся крупным и перспективным рынком, поэтому санкции политического характера ущемляют интересы бизнеса в этом регионе.

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Глава Western Digital Corporation Дэвид Гёкелер (David Goeckeler) в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review заявил, что любые географические ограничения по доступу к рынкам вредят полупроводниковому сегменту, поскольку требуемые колоссальные инвестиции лучше себя оправдывают на глобальном рынке. Без финансирования не будет дальнейшего развития, а адекватную выручку обеспечивает только доступ к мировому рынку.

К санкциям США в отношении отдельных китайских потребителей в WDC относятся очень внимательно, но руководство корпорации не хотело бы, чтобы вопросы национальной безопасности привели бы к раздвоению траектории стратегического развития линейки продуктов. К китайским производителям памяти в WDC тоже относятся с уважением, но подчёркивают, что претензии на технологическое лидерство требуют огромных ресурсов: как материальных, так и инженерных. Новичкам в этом бизнесе гораздо сложнее пробивать себе дорогу.

Комментировать слухи о возможной заинтересованности WDC в покупке активов японской компании Kioxia глава американской корпорации отказался, но назвал её «очень важной сферой полупроводникового рынка». По его словам, рынок памяти типа NAND сейчас развивается быстрее остальных.



