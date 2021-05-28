Глава Western Digital убеждён, что торговые войны вредят рынку и развитию технологий

Попытки отдельных стран обособиться в технологическом смысле, как считает генеральный директор Western Digital, приводят к снижению эффективности инвестиций, а потому способны замедлить сам технический прогресс. Если говорить о Китае, то он остаётся крупным и перспективным рынком, поэтому санкции политического характера ущемляют интересы бизнеса в этом регионе.

Глава Western Digital убеждён, что торговые войны вредят рынку и развитию технологий

Источник изображения: Reuters

Глава Western Digital Corporation Дэвид Гёкелер (David Goeckeler) в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review заявил, что любые географические ограничения по доступу к рынкам вредят полупроводниковому сегменту, поскольку требуемые колоссальные инвестиции лучше себя оправдывают на глобальном рынке. Без финансирования не будет дальнейшего развития, а адекватную выручку обеспечивает только доступ к мировому рынку.

К санкциям США в отношении отдельных китайских потребителей в WDC относятся очень внимательно, но руководство корпорации не хотело бы, чтобы вопросы национальной безопасности привели бы к раздвоению траектории стратегического развития линейки продуктов. К китайским производителям памяти в WDC тоже относятся с уважением, но подчёркивают, что претензии на технологическое лидерство требуют огромных ресурсов: как материальных, так и инженерных. Новичкам в этом бизнесе гораздо сложнее пробивать себе дорогу.

Комментировать слухи о возможной заинтересованности WDC в покупке активов японской компании Kioxia глава американской корпорации отказался, но назвал её «очень важной сферой полупроводникового рынка». По его словам, рынок памяти типа NAND сейчас развивается быстрее остальных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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