Майнеры покупают на порядок меньше видеокарт, чем в 2018 году, как считают эксперты

Руководство NVIDIA при публикации квартальной отчётности перешло к новой формулировке: оно по-прежнему не берётся оценивать степень влияния майнеров на продажи игровых видеокарт, но допускает мысль, что оно может быть существенным. Аналитики тоже бросились публиковать свои оценки, которые существенно разнятся от автора к автору.

Источник изображения: NVIDIA

Как поясняет Barron’s, представители Jefferies разделяют точку зрения генерального директора NVIDIA по специфике ситуации на криптовалютном рынке в этом году. Если прошлая история с «криптопохмельем» оставила NVIDIA с нераспроданными запасами видеокарт поколения Pascal на сумму около $400 млн, то в текущем году риски заметно ниже.

Во-первых, как подчёркивают аналитики Jefferies, сейчас майнеры покупают только десятую часть того объёма видеокарт, который приобретался ими в 2018 году. Во-вторых, действия NVIDIA по «сегрегации» двух рыночных сегментов автор аналитической записки считает правильными и эффективными.

Эксперты BMO Capital Markets пересмотрели свою недавнюю оценку по степени влияния майнеров на выручку NVIDIA от реализации игровых решений. Сумма была снижена с $650 до $500 млн. Специалисты New Street Research эту отметку избрали в качестве начала диапазона, а верхнюю планку подняли до $1 млрд. Словом, они считают, что в минувшем квартале майнеры скупили графических процессоров в составе видеокарт на общую сумму в миллиард долларов США . Публикация квартального отчёта NVIDIA, который содержал ряд рекордных показателей, превысивших ожидания инвесторов, на последних особого впечатления не произвела — акции компании подешевели на процент с небольшим. Участников рынка насторожила неопределённость рыночной ситуации в игровом сегменте и криптовалютной сфере.



