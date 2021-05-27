Материнская плата Biostar J4105NHU предназначена для компактных компьютеров

Компания Biostar выпустила материнскую плату J4105NHU, предназначенную для построения настольных систем небольшого форм-фактора: новинка выполнена по стандарту Mini-ITX с габаритами 170 x 170 мм.

Материнская плата Biostar J4105NHU предназначена для компактных компьютеров

Здесь и ниже изображения Biostar

Изделие изначально наделено процессором Intel Celeron J4105 поколения Gemini Lake: чип содержит четыре вычислительных ядра с частотой 1,5 ГГц (турбо-частота достигает 2,5 ГГц) и графический ускоритель Intel UHD Graphics 600.

Возможно использование до 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400. Можно подключить два накопителя с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельный модуль формата М.2 с интерфейсом PCIe или SATA.

Материнская плата Biostar J4105NHU предназначена для компактных компьютеров

В оснащение входят гигабитный сетевой контроллер RTL8111H и звуковой кодек ALC887 формата 7.1. Для карты расширения доступен слот PCIe x16.

Интерфейсный блок содержит гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, разъёмы HDMI и D-Sub для вывода изображения, по два порта USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.

Информации об ориентировочной цене платы Biostar J4105NHU пока нет.

Материнская плата Biostar J4105NHU предназначена для компактных компьютеров


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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