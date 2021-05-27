В процессоре Apple M1 нашли аппаратную уязвимость, которую Apple создала осознанно

Разработчик Asahi Linux Гектор Мартин (Hector Martin) обнаружил критическую уязвимость в аппаратной составляющей чипсета Apple M1, которую назвал M1RACLES (англ. — чудеса). Он отметил, что уязвимость стала результатом решения, осознанно принятого Apple . По его словам, компания решила нарушить спецификации ARM, удалив одну из обязательных функций. Apple , очевидно, полагала, что этот компонент никогда не понадобится macOS.

tomshardware.com

Мартин сообщил, что недостаток в дизайне чипа М1 позволяет любым двум приложениям, запущенным в ОС, скрытно обмениваться между собой абсолютно любыми данными, без использования памяти, сокетов, файлов или любых других привычных атрибутов. Уязвимость работает и с процессами, запущенными от имени разных пользователей, с разными уровнями привилегий, создавая скрытый канал для тайного обмена данными. Разработчик акцентирует внимание на том, что уязвимость обусловлена аппаратными особенностями чипа и не может быть исправлена программно.

Тем не менее, Мартин успокоил владельцев компьютеров на базе чипа М1 тем, что ширина канала обмена данными не превышает двух битов. Его можно расширить до 1 Мбайт/с, но любые вредоносные приложения, которые смогут реализовать такой метод, с гораздо большей вероятностью будут использовать другие каналы для того, чтобы делиться данными. Конечно, это реальный недочёт безопасности, однако он едва ли представляет угрозу для клиентов Apple . Во всяком случае пока что.

Мартин признался, что уязвимость хоть и реальна, но вовсе не страшна, а он просто решил «хайпануть» на популярной в последнее время теме информационной безопасности. Он создал веб-сайт посвящённый уязвимости, придумал для неё запоминающееся название и даже нарисовал логотип. Однако сам разработчик говорит, что тот факт, что у уязвимости есть сайт, на котором регулярно выходят новости, вовсе не означает, что она представляет реальную угрозу. Он отметил, что его слова касаются не только M1RACLES, но и многих других уязвимостей, опасность которых переоценена из-за излишней шумихи в СМИ .



