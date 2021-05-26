Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook Pro 14/15 на процессорах AMD Ryzen 5000

Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня портативные компьютеры RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15, в которых соседствуют аппаратная платформа AMD и операционная система Windows 10 Home.

Ноутбуки получили экран размером соответственно 14 и 15,6 дюйма по диагонали. В первом случае разрешение составляет 2560 ? 1600 точек, во втором — 3200 ? 2000 пикселей. Для обеих моделей заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Младшая версия может комплектоваться процессором Ryzen 7 5700U или Ryzen 5 5500U, старшая — Ryzen 7 5800H или Ryzen 7 5600H. За обработку графики отвечает ускоритель AMD Radeon Graphics.

Портативные компьютеры несут на борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель вместимостью 512 Гбайт с интерфейсом PCIe. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.1, дактилоскопический сканер, порты USB Type-C, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen1 и HDMI.

Среди прочего упомянуты стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, клавиатура с подсветкой, а также веб-камера формата 720p. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14 часов при навигации в интернете.

Цена RedmiBook Pro 14 начинается с 670 долларов США , модели RedmiBook Pro 15 — с 750 долларов.



