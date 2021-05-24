LG представила 31,5-дюймовый игровой монитор формата 1440p с частотой обновлений 165 Гц

Компания LG анонсировала монитор 32GP83B-B, построенный на матрице Nano IPS размером 31,5 дюйма по диагонали: панель обладает разрешением 2560 ? 1440 пикселей, что соответствует формату WQHD.

Для новинки заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Монитор обладает частотой обновления 165 Гц. Время отклика составляет 1 мс в режиме GTG. Реализована фирменная технология Black Stabilizer, которая обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения.

Средства адаптивной синхронизации помогают сделать игровой процесс более плавным. Говорится о совместимости с технологиями AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync.

Здесь и выше изображения LG

Набор разъёмов включает два интерфейса HDMI, один коннектор DisplayPort 1.4 и стандартное гнездо для наушников на 3,5 мм. Подставка позволяет использовать панель в альбомной и портретной ориентациях.

Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент нет.



