Монитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколения

Компания AOC расширила ассортимент игровых мониторов, анонсировав модель Agon AG324UX. В нём использована матрица IPS диагональю 31,5 дюйма с разрешением 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4K.

Монитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколения

Здесь и ниже изображения AOC / DisplaySpecifications

Панель обладает частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс G2G. Реализована технология адаптивной синхронизации, совместимая с системами AMD и NVIDIA.

Заводская калибровка гарантирует высокую точность цветопередачи (Delta E < 2). Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Монитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколения

Монитор оборудован двумя интерфейсами HDMI 2.1, благодаря чему подходит для применения с новейшими игровыми консолями: пользователи смогут раскрыть все возможности PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Оснащение также включает один интерфейс DisplayPort 1.4, порт USB Type-C с возможностью подачи до 90 Вт энергии на подключённый ноутбук и четырёхпортовый концентратор USB.

Монитор AOC Agon AG324UX подходит для игровых консолей нового поколения

Панель оборудована аудиосистемой DTS с двумя динамиками мощностью 8 Вт каждый. Подставка позволяет изменять высоту, углы наклона и поворота экрана, а также переводить устройство из альбомной ориентации в портретную.

Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 80 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Сведений об ориентировочной цене и сроках начала продаж новинки пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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