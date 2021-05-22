Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70

Компания Razer анонсировала мышь DeathAdder V2 Special Edition (SE): этот манипулятор в специальном исполнении адресован прежде всего фанатам бренда. Устройство уже доступно для заказа по ориентировочной цене 70 долларов США .

Здесь и ниже изображения Razer

Как и оригинальная модель DeathAdder V2, новинка оснащена оптическим датчиком Razer Focus+, разрешающая способность которого достигает 20 000 DPI (точек на дюйм). Во встроенной памяти можно сохранить до пяти пользовательских профилей.

В общ?ей сложности доступны восемь программируемых кнопок. Основные переключатели Razer Optical Switches рассчитаны на 70 млн срабатываний.

Новинка получила улучшенный кабель Razer Speedflex, который обеспечивает беспрепятственное управление при минимальном сопротивлении. Этот кабель имеет акценты зелёного цвета, вызывающие ассоциации со змеиной кожей.

Корпус манипулятор адаптирован для правшей — в зоне большого пальца находятся дополнительные кнопки. Максимально допустимое ускорение составляет 50g. Устройство имеет габариты 127,0 ? 61,7 ? 42,7 мм и весит 82 г.

Реализована фирменная многоцветная подсветка Razer Chroma RGB с палитрой из 16,8 млн оттенков. На мышь предоставляется двухлетняя гарантия.



